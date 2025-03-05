İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu

İsmailağa Cami İmamı Salih Topçu, 14 Şubat 2024 tarihinde Rize’de bir dernekte yaptığı konuşmada Doğu Perinçek’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanarak kişilik haklarına saldırıda bulundu. Bu açıklamalar cezasız kalmadı ve İ Topçu’ya tazminat cezası verildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu
Yayınlanma:

İsmailağa Cami İmamı Salih Topçu, 14 Şubat 2024 tarihinde Rize’de bir dernekte yaptığı konuşmada Doğu Perinçek’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanarak kişilik haklarına saldırıda bulundu.

Topçu'nun bu sözleri, Aydınlık gazetesinin "İsmailağa’nın İçinden FETÖ Çıktı" başlıklı haberinin ardından gündeme gelmişti. Topçu, Perinçek'i "dinsiz", "derin devletin adamı" ve "din düşmanı" gibi ağır ithamlarla suçlamıştı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Perinçek’e yapılan hakaretin ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a bir mektup yazarak Topçu hakkında idari soruşturma açılmasını talep etmişti. Ayrıca, Bursalı, sosyal medyada Topçu’nun hakaret içeren ses kaydını paylaşarak, güvenlik zafiyetlerine dikkat çekmişti.

Bu gelişme sonrası, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı ve Topçu’nun 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istediSavcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istediGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Doğu Perinçek tazminatı
Günün Manşetleri
PKK’nın feshi İsrail için tehdit
Çin, ABD’ye sert yanıt verdi
Euro/TL tarih yazdı
Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi
İşçiler mücadeleye devam ediyor
DEAŞ’a darbe
Askeri yasak bölgede operasyon!
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!" Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!"
Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?
Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi
İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu
Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi