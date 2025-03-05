İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu

İsmailağa Cami İmamı Salih Topçu, 14 Şubat 2024 tarihinde Rize’de bir dernekte yaptığı konuşmada Doğu Perinçek’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanarak kişilik haklarına saldırıda bulundu.

Topçu'nun bu sözleri, Aydınlık gazetesinin "İsmailağa’nın İçinden FETÖ Çıktı" başlıklı haberinin ardından gündeme gelmişti. Topçu, Perinçek'i "dinsiz", "derin devletin adamı" ve "din düşmanı" gibi ağır ithamlarla suçlamıştı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Perinçek’e yapılan hakaretin ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a bir mektup yazarak Topçu hakkında idari soruşturma açılmasını talep etmişti. Ayrıca, Bursalı, sosyal medyada Topçu’nun hakaret içeren ses kaydını paylaşarak, güvenlik zafiyetlerine dikkat çekmişti.

Bu gelişme sonrası, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı ve Topçu’nun 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.