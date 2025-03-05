Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran’ın "yasa dışı bahise teşvik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi
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Hazırlanan iddianamede, TV8, EXXEN ve Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesindeki S SPORT kanalında yayınlanan futbol karşılaşmalarında, sanal reklam teknikleri aracılığıyla ruhsatsız bahis sitelerinin tanıtımının yapıldığı öne sürüldü. Bu durumun, "yasa dışı bahse teşvik etmek" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Savcılık, Ilıcalı ve Saran hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilmesini talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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