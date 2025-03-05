Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi: Vekillerden destek mesajı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terörle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Türkiye’nin hiçbir zaman terörle pazarlık yapmadığını ve bundan sonra da yapmayacağını vurguladı:

"Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir zaman terörle pazarlık yapmamıştır ve yapmayacaktır. Bu süreç, milletimizin kararlı duruşu ve devletimizin iradesiyle terörün tamamen sona erdirilmesiyle sonuçlanacaktır. Terörsüz, huzurlu bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için provokasyonlara karşı dikkatli olmalı, milli birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik girişimlere fırsat vermemeliyiz."

Akçay, sürecin manipüle edilmeye çalışıldığına da dikkat çekti:

"‘Ne verildi, ne alındı?’ gibi söylemlerle süreci zehirlemeye çalışanlar, terörün devamından nemalanan çevrelerin sözcülüğünü yapmaktadır. Türk milletinin kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik bu tür yaklaşımlar asla karşılık bulamayacaktır."

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Meclis’in süreçte daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı:

"Devletimizin daha önce birçok kez denediği, dünya genelinde de olumlu sonuçlar alınan bu yöntemlerin, bu kez başarıyla sonuçlanmasını diliyoruz. AK Parti grubuna sesleniyoruz: TBMM’nin bu kadar kritik bir süreçte devreye girmesi gerekmiyor mu? Meclis’in gelişmeler hakkında ne zaman bilgilendirileceğini merak ediyoruz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise 27 Şubat'ta yapılan çağrının önemine değinerek, Meclis’in bu konuda adım atmasını istedi:

"27 Şubat, bir demokratik uzlaşı çağrısıdır ve herkesi bu uzlaşıya davet etmektedir. Meclis’in de bu çağrıyı dikkate alması gerekmektedir. Ancak, bu çağrıyı anlamadan, ezber söylemleri tekrar ederek, nefret diliyle ayrımcılığı körüklemek, ülkenin geleceğini karartmaktan başka bir sonuç doğurmaz."