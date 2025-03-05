Toplu iş sözleşmesi süreci tıkandı! Şeker İş'e üye işçiler eyleme başladı

Şeker İş Sendikası'nda örgütlü EKUR Et işçileri toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakları için mücadele ediyor. 10 Aralık'ta resmen başlayan toplu iş sözleşmesi süreci işçilerin taleplerinin karşılanmaması sonucunda tıkandı. İşçiler haklarını almak için firmanın önünde eylemlere başladı.

Emre Can Emre Can
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Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren ve Ata Holding’e bağlı Ekur Et Entegre işçileri, sendikal hakları ve toplu iş sözleşmesi talepleri için mücadelelerini sürdürüyor

Toplu iş sözleşmesi süreci 10 Aralık 2024'te başladı. İşverenin emekçilerin taleplerini karşılamadığı için görüşmeler tıkandı

Burger King, Usta Dönerci ve Amasya Et Ürünleri gibi birçok restorana et tedarik eden Ekur Et Entegre işçileri toplu sözleşmesi ile haklarını almak için eylemlere başladı.

2019 yılında Şeker İş sendikasında örgütlenen işçiler, işverenin itirazları üzerine 5,5 yıl sendikal haklardan faydalanamadı. Uzun süren hukuk mücadelesi sonucunda Şeker İş Sendikası iş yerinde yetkiyi elde etti. 

Şeker-İş Sendikası yetkilileri ve işçiler, toplu sözleşme haklarını almak için direnişlerini vites yükselterek artıracaklarını vurgularken, resmi olarak devam eden pazarlık masasında taleplerin karşılanmasını bekliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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