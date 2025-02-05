İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Trump'ın politikası başarısız olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle İran’a yönelik "maksimum baskı" politikasına geri döndüğünü duyurdu. Kararın ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump yönetiminin İran politikasına tepki göstererek, "Bu politika başarısız olmaya mahkûm" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Trump'ın politikası başarısız olacak"
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın yeni kararını değerlendirdi ve Washington’un uyguladığı baskı politikasının daha önce başarısız olduğunu, tekrar denemenin de aynı sonuçla karşılaşacağını ifade etti.

"En yüksek baskı, başarısız bir deneyimdir. Onu tekrar denemek başka bir başarısızlığa dönüşecektir."

Erakçi, İran'ın nükleer programı konusunda şeffaf hareket ettiğini vurgularken, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in nükleer silahı yasaklayan fetvasını hatırlattı.

Salı günü Beyaz Saray'daki törende konuşan Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran’a maksimum baskı" politikasına geri döndüğünü duyurarak başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump’ın bu adımı, İran ile ABD arasındaki ilişkileri yeniden gerilimli bir sürece sokarken, İran tarafı Washington’un politikalarının sonuçsuz kalacağını belirtiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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