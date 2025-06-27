İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran’ın teslim olmadığını söyledi. Büyükelçi, İsrail’in isteği ile ateşkes yapıldığına dikkat çekti. Terörün arkasında dış güçlerin olduğuna dikkat çeken İran Büyükelçisi, PKK’nın silah bırakması sürecini desteklediklerini vurguladı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İsrail’in saldırılarının perde arkasını Türk medyasına anlattı.

İran’ın aslında İsrail ve arkasında on ülkeyle savaştığına dikkat çeken büyükelçi, ateşkes talebinin karşı taraftan geldiğini açıkladı.

Türkiye Basın Federasyonu'nda aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi “Biz masadayken saldırıya uğradık, bu bir diplomasi cinayetidir” dedi.

İranlı büyükelçi 'Nükleer sızıntı önlenmesiydi İran için değil bölge ülkeleri için de büyük facia olabilirdi' değerlendirmesi yaptı. Nükleer çalışmaların milli olduğunu hatırlatan Habibullahzade, İran'ın nükleer çalışmaları sıfırdan ihya edecek yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi, Gazze, Lübnan, Yemen ve şimdi İran'a yapılan saldırıların bununla sınırlı kalmayacağını ifade etti.

İran büyükeçilisi Terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdiklerini söyledi. Terörün arkasında dış güçlerin olduğunu belirten Büyükelçi “PKK’nın silah bırakması ve fesih sürecini İran Cumhuriyeti tamamen desteklemektedir ve bu sürece yardım etmek için de hazırdır” dedi. Habibullahzade “Türkiye'deki Barış, İran'ın hududunda ve bu bölgeye yakın olan bölgelerimizde de barışı sağlamak için yardımcı olacaktır” diye konuştu.