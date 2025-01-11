İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, görüntülerde tesisi ziyaret ederken yer aldı. İran basınına göre, "Füze Şehri" olarak adlandırılan bu stratejik üs, Emad, Kadir ve Kıyam gibi sıvı yakıtlı füzeler ile insansız hava araçlarına (İHA) ev sahipliği yapıyor.

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, tesise dair önemli bir bilgi paylaşarak, bu üssün daha önce İsrail'in Nevatim Üssü’ne yönelik füzelerin fırlatıldığı yer olarak bilindiğini belirtti. Demir ayrıca, üssün ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde kamuoyuna tanıtıldığını ifade etti.

Savunma uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, İran’ın görüntülerin yalnızca %10’unu paylaştığını, geri kalan %90’ının ise gizemini koruduğunu belirtti. Jane, bu paylaşımın caydırıcılık mesajı taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hamas ve Hizbullah gibi örgütlerden bu tür görüntülere alışkınız. Ancak İran’ın doğrudan böyle bir paylaşım yapması, caydırıcılık amacı taşıyan açık bir mesajdır.”