1 yıldır aranan şahıs yatak bazasında yakalandı

Amasya’da 1 yıldır hırsızlık suçundan aranan bir kişi, saklandığı evde yatak bazasının içinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce işlediği hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G., Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evde saklanıyordu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
1 yıldır aranan şahıs yatak bazasında yakalandı
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Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda evde yapılan aramada, yatak bazasının içinde saklanmış halde bulunan E.G., gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şahıs, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Amasya Valisi Önder Bakan, güvenlik güçlerinin firari suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Aranan şahısların yakalanması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha dün, 5 yıl kesinleşmiş cezası olan bir başka şahıs, arkadaşlarımız tarafından Taşova’da çekyatın altında yakalandı.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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