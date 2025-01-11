Şok olay! Bir yıl önce kaybolmuştu, kafatası bulundu

Nevşehir'de geçtiğimiz yıl bir metruk binanın bahçesinde bulunan kafatası kemiği, bir yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Abdullah Kestiren'e ait olduğu belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şok olay! Bir yıl önce kaybolmuştu, kafatası bulundu
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Nevşehir’de 2023 Ocak ayında kaybolan 50 yaşındaki Abdullah Kestiren’in akıbeti, bir yıl sonra ortaya çıktı. Kafatası kemiği ve kıyafetlerinin bulunduğu metruk bina, polisin titiz çalışmaları sayesinde kayıp vakasının çözülmesine ışık tuttu.

Olay, Abdullah Kestiren’in metruk binalarda yaşadığı ve yakınlarının kendisinden uzun süre haber alamadığı gerekçesiyle polise kayıp ihbarında bulunmasıyla başladı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, arama çalışmalarını kadavra köpekleri, iş makineleri ve 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesiyle sürdürdü. Ancak ilk etapta herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

METRUK BİNADA KAFATASI BULUNDU

Kasım ayında Raşitbey Mahallesi’ndeki bir metruk binanın bahçesinde, kafatası kemiği ve kıyafetler bulundu. Mülk sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kemikleri Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Yapılan DNA incelemesi, kemiklerin Abdullah Kestiren’e ait olduğunu ortaya koydu.

Polis, Abdullah Kestiren’in ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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