Bakan Göktaş’tan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu’da katıldığı AK Parti İl Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı sert bir dille eleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Göktaş’tan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert tepki
Yayınlanma:

Göktaş, Özcan’ın sığınmacılarla ilgili söylemlerine tepki göstererek, şunları söyledi:

“Kendini Türkiye Cumhuriyeti’nden daha büyük gören kişiler var. Kanun ve kural tanımam diyen kişiler var. Bunlardan biri de Bolu’da. Çıkmış, yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla anlatıyor. Suriye’de yaşanan zulmü utanmadan dile getiriyor. Soruyorum, Sednaya Hapishanesi’nde yaşanan işkenceleri hiç gördü mü? Bunları görünce ne hissetti? Masum insanlara yapılan zulümlerden utanmıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin kucak açtığı kardeşlerimize yapılan bu zulme kim son verecek? Bolu’nun güzel insanları son verecek. Kim son verecek? AK Parti teşkilatları son verecek. Hep birlikte son vereceğiz.”

Bakan Göktaş, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar konusundaki yaklaşımına da değinerek şöyle devam etti:
“Bütün dünya Suriyeli kardeşlerimize sırtını dönerken, Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde biz ensar olduk. Birileri popülizm yaparken, masum insanların acıları üzerinden siyaset yaparken, biz onların dertlerine derman olduk. Hamdolsun, bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu ve Türkiye’ye sığınan kardeşlerimiz ülkelerine dönmeye başladı. Rabbimizden dileğimiz, Filistinli kadınların ve çocukların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Bu ilimizde 2024'te hiç kapkaç ve yankesicilik olayı yaşanmadıBu ilimizde 2024'te hiç kapkaç ve yankesicilik olayı yaşanmadıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu belediyesi tanju özcan
Günün Manşetleri
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Mardin'de feci trafik kazası
ABD'nin PKK'yı Şam'a yerleştirme planı
Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'taki felakette ölü sayısı 11 oldu
Çok Okunanlar
11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! 11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Hatay'da şiddeti deprem Hatay'da şiddeti deprem
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi
2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu! 2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu!