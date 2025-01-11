Bakan Göktaş’tan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert tepki

Göktaş, Özcan’ın sığınmacılarla ilgili söylemlerine tepki göstererek, şunları söyledi:

“Kendini Türkiye Cumhuriyeti’nden daha büyük gören kişiler var. Kanun ve kural tanımam diyen kişiler var. Bunlardan biri de Bolu’da. Çıkmış, yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla anlatıyor. Suriye’de yaşanan zulmü utanmadan dile getiriyor. Soruyorum, Sednaya Hapishanesi’nde yaşanan işkenceleri hiç gördü mü? Bunları görünce ne hissetti? Masum insanlara yapılan zulümlerden utanmıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin kucak açtığı kardeşlerimize yapılan bu zulme kim son verecek? Bolu’nun güzel insanları son verecek. Kim son verecek? AK Parti teşkilatları son verecek. Hep birlikte son vereceğiz.”

Bakan Göktaş, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar konusundaki yaklaşımına da değinerek şöyle devam etti:

“Bütün dünya Suriyeli kardeşlerimize sırtını dönerken, Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde biz ensar olduk. Birileri popülizm yaparken, masum insanların acıları üzerinden siyaset yaparken, biz onların dertlerine derman olduk. Hamdolsun, bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu ve Türkiye’ye sığınan kardeşlerimiz ülkelerine dönmeye başladı. Rabbimizden dileğimiz, Filistinli kadınların ve çocukların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.”