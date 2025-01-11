Bu ilimizde 2024'te hiç kapkaç ve yankesicilik olayı yaşanmadı

Raporda, otomobil hırsızlığı, evden hırsızlık ve açıktan hırsızlık gibi suçlarda ise önemli bir düşüş kaydedildi. Bu azalmada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin ve önleyici çalışmaların etkili olduğu vurgulandı.

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, şehrin güvenilir bir yer olduğunu belirterek, "Kırşehir, güvenilir ve yaşanabilir bir şehir olarak öne çıkıyor. Öğrencilerimiz ve şehirde yaşamayı düşünen vatandaşlarımız, burada güven içinde olduklarını bilmeliler" dedi.

Emniyet yetkilileri ise suç oranlarını daha da düşürmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve halkın güvenliği için 7/24 görev başında olduklarını ifade etti.