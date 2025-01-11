Bu ilimizde 2024'te hiç kapkaç ve yankesicilik olayı yaşanmadı

Kırşehir'de 2024 yılında kapkaç ve yankesicilik olayı yaşanmadı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün faaliyet raporlarına göre, 2024 yılı itibarıyla emniyet sorumluluk sahasında Kabahatler Kanunu’na giren olaylarda yüzde 63 artış görülse de kapkaç ve yankesicilik suçlarına rastlanmadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bu ilimizde 2024'te hiç kapkaç ve yankesicilik olayı yaşanmadı
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Raporda, otomobil hırsızlığı, evden hırsızlık ve açıktan hırsızlık gibi suçlarda ise önemli bir düşüş kaydedildi. Bu azalmada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin ve önleyici çalışmaların etkili olduğu vurgulandı.

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, şehrin güvenilir bir yer olduğunu belirterek, "Kırşehir, güvenilir ve yaşanabilir bir şehir olarak öne çıkıyor. Öğrencilerimiz ve şehirde yaşamayı düşünen vatandaşlarımız, burada güven içinde olduklarını bilmeliler" dedi.

Emniyet yetkilileri ise suç oranlarını daha da düşürmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve halkın güvenliği için 7/24 görev başında olduklarını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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