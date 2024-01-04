İranlı General Kasım Süleymani İstanbul'da Anıldı! İran Başkonsolosluğu'nda Tören Yapıldı

ABD’nin 2020’de şehit ettiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için İran İstanbul Başkonsolosluğu’nda anma töreni düzenlendi.

Anma etkinliğine Vatan Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve CAFERİDER yöneticileri katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in mesajını Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak okudu.

İran İslam Cumhuriyetinin Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, İran’da yaşanan terör saldırılarını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

- Ülkemizde bir terör saldırısı yaşandı. Ülkeme, milletime baş sağlığı diliyorum. Kasım Süleymani direnişi kırmak için şehit edildi ama bu direnişi güçlendirdi, bugün bunun en büyük örneği Filistin'deki direniştir.

Ulusal Kanal’a konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, ABD'nin sonunun geldiğini vurguladı ve bölge ülkelerinin birleşmesine dikkat çekti. Ethem Sancak, "Bu saldırılar CIA'ya ve MOSSAD'a dayanıyor. İran ulusunu bu saldırılar yıldıramaz. Bu saldırılar bölge ülkeleri Suriye, Türkiye, İran, Irak ve Lübnan'ı birleştirir." dedi.

CAFERİDER Başkanı Hasan Babur da saldırılara ilişkin mazlum milletlerin direnişine dikkat çekti. Babur açıklamasında, "Amerika ve emperyalist güçler artık islam topraklarına barınamayacak. Hamas'ın mücadelesi onları yeniyor görüyoruz cephede mahfoldular sivillere saldırıyorlar alçakça." ifadelerini kullandı.