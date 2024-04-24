İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı gemi karaya oturdu!

İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri gemisi, terminalden kalkış esnasında karaya oturdu.

İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı gemi karaya oturdu!
Editör: Metehan Gül

"Minerva Antonia" isimli ürün tankerinin, İskenderun Global Terminali'nde kalkış esnasında karaya oturdu. Durum üzerine İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda yüzdürülen gemi, kontrolleri için demirleme sahasına çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin herhangi bir hasar veya deniz kirliliğine neden olmadığı belirtilerek, "Minerva Antonia isimli gemi İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yüzdürülmüş olup gerekli kontrollerin yapılması için demirleme sahasına demirlemiştir. İdari tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iskenderun limanı # gemi # yunanistan
Çok Okunanlar
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!
Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!
Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alacak!
Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alacak!
İlber Ortaylı'dan korkutan haber: uçakta fenalaştı...
İlber Ortaylı'dan korkutan haber: uçakta fenalaştı...
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Öne Çıkanlar ASELSAN duyurdu: Gök Vatan savunması hazır! GÖK KUBBE | ULUSAL HABER ASELSAN duyurdu: Gök Vatan savunması hazır! GÖK KUBBE | ULUSAL HABER İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia! İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia!