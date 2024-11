İŞKUR'dan personel alım duyurusu geldi! Başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde camilerde görevlendirilmek üzere 3000 temizlik personeli alınacak. İŞKUR ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde başlayan bu alımlar, İŞKUR'un duyurduğu ilan numaralarıyla başvuruya açıldı. İşte ayrıntılar…

3000 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İŞKUR ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği anlaşma doğrultusunda, ülke genelindeki camilerde görevlendirilmek üzere 3000 temizlik personeli istihdam edilecek. Alımlar, belirlenen illerde ihtiyaç doğrultusunda yapılacak. Uşak, Eskişehir, İstanbul, Yozgat, Bolu, Trabzon ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerde personel alımı yapılacağı açıklandı.

HANGİ İLLERDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Alım yapılacak şehirlerdeki ilan numaraları ve kontenjanlar şöyle:

Uşak: 74 kişi - İş İlanı No: 2351

Eskişehir: 143 kişi - İş İlanı No: 2346

İstanbul: Farklı ilan numaralarıyla toplamda 300 kişi

Yozgat: 19 kişi - İş İlanı No: 2365 ve 2370

Bolu: 61 kişi - İş İlanı No: 2339

Trabzon: 288 kişi - İş İlanı No: 2352

Diyarbakır: 351 kişi - İş İlanı No: 2367

ÜCRETLER NE KADAR OLACAK?

Alınacak temizlik personeli, "İşgücü Uyum Programı" kapsamında haftada 3 gün, günlük 7 saat çalışma düzeninde görevlendirilecek. Günlük 566 TL ödeme yapılacak olan personel, haftalık toplamda 3 gün çalışacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlana başvurmak için aranan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR sistemine kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içinde aynı kurum veya ilgili kuruluşlarda çalışmamış olmak,

İŞKUR'un sunduğu aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmamış olmak.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Başvurular, İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden ilan numaraları girilerek yapılabilecektir. Başvuru yapmak isteyenler esube.iskur.gov.tr adresinden başvurularını tamamlayabilir.