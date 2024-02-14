İsmailağa'nın içinden FETÖ çıktı

FETÖ’nün ‘renklendirme’ taktiği bir kez daha deşifre oldu. İsmailağa cemaatinin liderlerinden Seyfettin İnanç’ın kardeşinin FETÖ’den arandığı ortaya çıktı.



İsmailağa Cemaatinin içinden FETÖ çıktı…



FETÖ davalarında, örgütün başka cemaatler içinde gizlenerek faaliyetlerini genişletmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.



Örgüt lideri Fethullah Gülen’in, “renklendirme” adını erdiği taktikle, örgütün özellikle emniyet içindeki çekirdek kadrolarını da korumayı amaçladığı belirtilmişti.



Aydınlık Gazetesi, “renklendirilen” FETÖ üyelerinden birini daha deşifre etti. İsmailağa cemaatinin liderlerinden Seyfettin İnanç’ın kardeşi Mehmet Bahadır İnanç’ın, FETÖ soruşturmasından arandığı ortaya çıktı.



Bahadır İnanç’ın, hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesince verilen ‘arama’ kararı sonrası kayıplara karıştığı bildirildi.



Yargı kulislerinde FETÖ’den aranan Bahadır İnanç’ın, ağabeyi Seyfettin İnanç’ın AK Parti içindeki bağlantıları sayesinde korunduğu konuşuluyor.



Seyfettin İnanç’ın, 2020 yılında kurulan İsmailağa Vakfı aracılığıyla cemaatin para organizasyonunu

Kamuoyu Seyfettin İnanç’ın ismini 2008 yılında Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararla telefonunun dinlenmesi sonucu oluşturulan iletişim tespit tutanaklarından duymuştu. İnanç, tutanaklara geçen bir telefon konuşmasında kendisine ‘Genelkurmay’da gece yarılarına kadar toplantıdaydım’ diyen Mehmet isimli şahsa ‘Milli Eğitim Bakanlığı medreselere baskına geliyor, çok sıkıştırıyor.’ diye yakınıyordu.