HÜDA-PAR'dan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye destek



Hüda-Par ve DEM Parti ‘ana dil programında’ birleşti.



Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM Parti’nin, Meclis’te yaptığı ‘Kürtçe’yi ana dil olarak seçsinler’ açıklamasına Hüda-Par’dan destek geldi.



Cumhuriyet'e 'darbe' diyen Hüda-Par Batman vekili Serkan Ramanlı, DEM Parti Van Vekili Sinan Çiftyürek’in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Ramanlı, Kürtçe yaptığı destek paylaşımında “Kürtçemiz partiler üstü bir konudur. Bu çağrınız için sizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Ak Parti listesinden Milletvekili seçilen Ramanlı, Diyarbakır’da bir caddeye Şeyh Said’in adının verilmesinin ardından başlayan tartışmalardaki çıkışıyla da tepki toplamıştı. Ramanlı, devlete karşı isyan çıkaran Şeyh Said için “İslam kahramanıdır” demişti.



DEM Van Parti Vekili Sinan Çiftyürek, Meclis’te Kürtçe yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan seçmeli ders seçim süresini uzatmasını istemiş; okullara Kürtçe’yi ana dil olarak seçsinler çağrısı yapmıştı.