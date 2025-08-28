İsrail ablukası can alıyor: Gazze’de açlık nedeniyle ölü sayısı 317’ye yükseldi

Gazze Şeridi’nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor. İsrail’in uyguladığı abluka ve kıtlık politikaları, bölgedeki sivillerin yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2’si çocuk olmak üzere 4 sivil yaşamını yitirdi. Açlık nedeniyle ölenlerin toplam sayısı ise 121’i çocuk olmak üzere 317’ye yükseldi.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos 2025 tarihinde Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmişti. Bu tarihten bu yana yalnızca açlık kaynaklı ölümler 39’u çocuk olmak üzere kaydedildi. Uzmanlar, İsrail’in uyguladığı abluka ve gıda kısıtlamalarının, siviller üzerinde ölümcül etkiler yarattığını belirtiyor.

Gazze’deki siviller, temel gıda ve besin maddelerine ulaşamamanın yarattığı yetersiz beslenme ile mücadele ediyor. Uluslararası hukuk gözlemcileri, açlığın savaş aracı olarak kullanılmasının ciddi ihlallerden biri olduğunu vurguluyor.

İhlas Haber Ajansı

