Sürücüler dikkat! Valilik 30 Ağustos'ta kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı

Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul’da birçok yol sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Valilik alternatif güzergahları da duyurdu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında kent genelinde sabah erken saatlerden itibaren uygulanacak trafik düzenlemelerini kamuoyuna açıkladı. Yapılan duyuruda, bazı ana arterlerin 30 Ağustos Cuma günü saat 05.45 itibariyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Kutlamaların güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında hem merkezi yollar hem de bu yollara çıkan bağlantı noktalarında ulaşım kontrollü sağlanacak.

Valilik açıklamasında trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

D-100 Karayolu kuzey ve güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı
Vatan Caddesi (iki yönlü)
Yıl Caddesi
Edirnekapı
Oğuzhan Caddesi
Sofular Caddesi
Halıcılar Caddesi
Akdeniz Caddesi
Akşemsettin Caddesi
Ordu Caddesi
Atatürk Bulvarı (Aksaray ve Keçeci Meydan Sokağı’nın Adnan Menderes Bulvarı girişleri dahil)
Hal Yolu’ndan Vatan Caddesi’ne girişler
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddeleri’nin Vatan Caddesi ile bağlantı noktaları
Söz konusu yollar ve bağlantı noktaları, kutlamalar süresince araç trafiğine kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DA DUYURULDU

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İstanbul Valiliği, trafiğe kapalı güzergahlara alternatif olarak kullanılabilecek yolları da açıkladı. Bu kapsamda önerilen alternatif güzergahlar şunlar:

Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 Karayolu
O-3 Hal Yolu
Kutlamalar süresince bu yolların aktif ve açık olacağı, sürücülerin bu güzergahları tercih etmesinin ulaşımda kolaylık sağlayacağı belirtildi.

