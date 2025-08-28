Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Panathinaikos maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

 İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle bu dezavantajı telafi ederek turu geçmeyi hedefliyor. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

YENİ 19 MAYIS STADI'NDA AVRUPA HEYECANI

Samsunspor, UEFA organizasyonlarındaki ilk maçına 1997-98 sezonunda Intertoto Kupası’nda çıktı. 1998-1999 sezonunda ise eski 19 Mayıs Stadı’ndaki son Avrupa maçını Werder Bremen’e karşı oynayan Karadeniz ekibi, sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Aradan geçen 27 yılın ardından yeniden Avrupa sahnesine dönen Samsunspor, bu kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Panathinaikos’u ağırlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugüne kadar katıldığı 2 Intertoto Kupası’nda 10 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alan Samsunspor, 4 kez mağlup oldu. 22 gol atan Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 13 gol gördü.

KRİTİK MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Samsunspor - Panathinaikos rövanş maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto’nun yardımcıları Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Samsunspor - Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş mücadelesi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak bu kritik maç, HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

https://www.htspor.com/

