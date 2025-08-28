⚡ AFAD güncel deprem listesi: 28 Ağustos 2025’te nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de yaşanan son depremleri anbean güncellemeye devam ediyor. Vatandaşlar “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de gün içinde farklı büyüklükte sarsıntılar meydana geliyor. 28 Ağustos 2025 itibarıyla hissedilen son depremler arasında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 08:16’da 2,2 büyüklüğünde ve 7,71 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildi.

Uzmanlar, sarsıntıyı hisseden vatandaşların güvenli bölgelerde önlem almasını ve AFAD’ın deprem bilgilendirmelerini yakından takip etmesini öneriyor.

