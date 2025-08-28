🛑 28 Ağustos karayolu uyarıları: Sürücüler hangi yollara dikkat etmeli?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 28 Ağustos 2025 günü yurt genelinde yol çalışmalarını ve yol durumunu açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
🛑 28 Ağustos karayolu uyarıları: Sürücüler hangi yollara dikkat etmeli?
Yayınlanma:

Sürücüler, hangi yollarda bakım-onarım çalışmaları yapılacağını, hangi yolların tek şeride düşeceğini veya tamamen trafiğe kapalı olacağını merak ediyor. İşte detaylar:

Aydın – Denizli Devlet Yolu
12-14 km: Babadağ Farklı Seviyeli Kavşak altgeçit yapım çalışmaları
Durum: Denizli → Aydın istikameti sağ şerit kapalı, trafik sol şeritten devam ediyor. Aydın → Denizli istikameti ise altgeçit çalışması nedeniyle tamamen kapalı; trafik servis yolundan tek gidiş şeklinde kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir – Çeşme Otoyolu (0-3 km)
Çalışma: Üstyapı yenileme
Tarih: 28.08.2025 – 03.09.2025
Durum: Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi kapalı, trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Tirebolu – Doğankent – Giresun / Gümüşhane İl Sınırı (33. km)
Çalışma: Güvenlik Tüneli elektrik ve elektronik sistem bakımı
Tarih: 26-29 Ağustos 2025, 08:00-17:00
Durum: Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı, 0-13 km)
Çalışma: Üstyapı yenileme
Durum: İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı, Ankara istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu, O-4/22 km: 15+600 – 13+250)
Çalışma: Üstyapı onarımı
Durum: İstanbul istikameti kapalı; diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü ulaşım sağlanıyor (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti).

TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı – Bahçe Kavşağı, 3-5 km)
Çalışma: Başpınar Viyadüğü derz ve mesnet değişimi, üstyapı yenileme
Durum: Adana istikameti kapalı; Gaziantep istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Bozüyük – Bilecik – Mekece Yolu (7-11 km)
Çalışma: Üstyapı yenileme
Durum: Bilecik → Bozüyük istikameti kapalı, Bozüyük → Bilecik istikametinden iki yönlü trafik sağlanıyor.

Afyonkarahisar – Şuhut Yolu (21+400 – 24+500 km)
Çalışma: Şuhut şehir geçişinde altyapı imalatları
Durum: Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.

Yüksekova – Dağlıca Yolu (43+200 – 43+412 km)
Çalışma: Çığ tüneli yapımı
Durum: Trafik iki yönlü sağlanıyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Batman – Beşiri – Kurtalan – Siirt Yolu (15-18 km)
Çalışma: Yol yapım çalışmaları
Durum: Batman → Siirt istikametindeki sol şerit kapalı, trafik sağ şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Sürücüler, yol çalışmalarında trafik işaret ve yönlendirmelerine uyarak güvenli sürüş sağlayabilir.

Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tabloBenzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tabloEkonomi
İstanbul’da rekor operasyon: 847 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklamaİstanbul’da rekor operasyon: 847 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklamaYurt
karayolu Sürücü
Günün Manşetleri
İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş
Yedikule Göğüs Hastanesi’nde rüşvet ve usulsüzlük
FETÖ bağlantılı şirketlere operasyon!
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi!
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları 📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
AFAD son depremleri duyurdu AFAD son depremleri duyurdu
Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti