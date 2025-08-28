🛑 28 Ağustos karayolu uyarıları: Sürücüler hangi yollara dikkat etmeli?

Sürücüler, hangi yollarda bakım-onarım çalışmaları yapılacağını, hangi yolların tek şeride düşeceğini veya tamamen trafiğe kapalı olacağını merak ediyor. İşte detaylar:

Aydın – Denizli Devlet Yolu

12-14 km: Babadağ Farklı Seviyeli Kavşak altgeçit yapım çalışmaları

Durum: Denizli → Aydın istikameti sağ şerit kapalı, trafik sol şeritten devam ediyor. Aydın → Denizli istikameti ise altgeçit çalışması nedeniyle tamamen kapalı; trafik servis yolundan tek gidiş şeklinde kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir – Çeşme Otoyolu (0-3 km)

Çalışma: Üstyapı yenileme

Tarih: 28.08.2025 – 03.09.2025

Durum: Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi kapalı, trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Tirebolu – Doğankent – Giresun / Gümüşhane İl Sınırı (33. km)

Çalışma: Güvenlik Tüneli elektrik ve elektronik sistem bakımı

Tarih: 26-29 Ağustos 2025, 08:00-17:00

Durum: Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı, 0-13 km)

Çalışma: Üstyapı yenileme

Durum: İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı, Ankara istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu, O-4/22 km: 15+600 – 13+250)

Çalışma: Üstyapı onarımı

Durum: İstanbul istikameti kapalı; diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü ulaşım sağlanıyor (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti).

TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı – Bahçe Kavşağı, 3-5 km)

Çalışma: Başpınar Viyadüğü derz ve mesnet değişimi, üstyapı yenileme

Durum: Adana istikameti kapalı; Gaziantep istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Bozüyük – Bilecik – Mekece Yolu (7-11 km)

Çalışma: Üstyapı yenileme

Durum: Bilecik → Bozüyük istikameti kapalı, Bozüyük → Bilecik istikametinden iki yönlü trafik sağlanıyor.

Afyonkarahisar – Şuhut Yolu (21+400 – 24+500 km)

Çalışma: Şuhut şehir geçişinde altyapı imalatları

Durum: Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.

Yüksekova – Dağlıca Yolu (43+200 – 43+412 km)

Çalışma: Çığ tüneli yapımı

Durum: Trafik iki yönlü sağlanıyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Batman – Beşiri – Kurtalan – Siirt Yolu (15-18 km)

Çalışma: Yol yapım çalışmaları

Durum: Batman → Siirt istikametindeki sol şerit kapalı, trafik sağ şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sürücüler, yol çalışmalarında trafik işaret ve yönlendirmelerine uyarak güvenli sürüş sağlayabilir.