🛑 28 Ağustos karayolu uyarıları: Sürücüler hangi yollara dikkat etmeli?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 28 Ağustos 2025 günü yurt genelinde yol çalışmalarını ve yol durumunu açıkladı.
Sürücüler, hangi yollarda bakım-onarım çalışmaları yapılacağını, hangi yolların tek şeride düşeceğini veya tamamen trafiğe kapalı olacağını merak ediyor. İşte detaylar:
Aydın – Denizli Devlet Yolu
12-14 km: Babadağ Farklı Seviyeli Kavşak altgeçit yapım çalışmaları
Durum: Denizli → Aydın istikameti sağ şerit kapalı, trafik sol şeritten devam ediyor. Aydın → Denizli istikameti ise altgeçit çalışması nedeniyle tamamen kapalı; trafik servis yolundan tek gidiş şeklinde kontrollü olarak sağlanıyor.
İzmir – Çeşme Otoyolu (0-3 km)
Çalışma: Üstyapı yenileme
Tarih: 28.08.2025 – 03.09.2025
Durum: Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi kapalı, trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.
Tirebolu – Doğankent – Giresun / Gümüşhane İl Sınırı (33. km)
Çalışma: Güvenlik Tüneli elektrik ve elektronik sistem bakımı
Tarih: 26-29 Ağustos 2025, 08:00-17:00
Durum: Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı, 0-13 km)
Çalışma: Üstyapı yenileme
Durum: İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı, Ankara istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu, O-4/22 km: 15+600 – 13+250)
Çalışma: Üstyapı onarımı
Durum: İstanbul istikameti kapalı; diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü ulaşım sağlanıyor (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti).
TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı – Bahçe Kavşağı, 3-5 km)
Çalışma: Başpınar Viyadüğü derz ve mesnet değişimi, üstyapı yenileme
Durum: Adana istikameti kapalı; Gaziantep istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.
Bozüyük – Bilecik – Mekece Yolu (7-11 km)
Çalışma: Üstyapı yenileme
Durum: Bilecik → Bozüyük istikameti kapalı, Bozüyük → Bilecik istikametinden iki yönlü trafik sağlanıyor.
Afyonkarahisar – Şuhut Yolu (21+400 – 24+500 km)
Çalışma: Şuhut şehir geçişinde altyapı imalatları
Durum: Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
Yüksekova – Dağlıca Yolu (43+200 – 43+412 km)
Çalışma: Çığ tüneli yapımı
Durum: Trafik iki yönlü sağlanıyor, sürücüler dikkatli olmalı.
Batman – Beşiri – Kurtalan – Siirt Yolu (15-18 km)
Çalışma: Yol yapım çalışmaları
Durum: Batman → Siirt istikametindeki sol şerit kapalı, trafik sağ şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Sürücüler, yol çalışmalarında trafik işaret ve yönlendirmelerine uyarak güvenli sürüş sağlayabilir.