İsrail ateşkes önerisini kabul etti

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede Witkoff’un son önerisine onay verdiklerini açıkladı. Görüşmede, söz konusu teklifin İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılmasını ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ilan edilmesini içerdiği belirtildi.

Öte yandan Hamas, önerinin kendilerine ulaştığını ve değerlendirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada teklifin ilgili birimlerce “sorumluluk bilinciyle” incelendiği ifade edilerek, verilecek yanıtın Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını gözeten, insani yardımların erişimine katkı sunan ve kalıcı ateşkes çabalarına hizmet eden nitelikte olacağı vurgulandı.