Memura koruyucu giyim hakkı geri alındı: Bakanlıktan tartışmalı uygulama

Sahada çalışan memura verilmesi gereken koruyucu giyim Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından engelleniyor. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ile kazanılan bu hakkın geri alınmasına sert tepki gösterdi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Memura koruyucu giyim hakkı geri alındı: Bakanlıktan tartışmalı uygulama
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MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ile kazanılan bu hakkın geri alınmasına sert tepki gösterdi. Yalçın, bakanlığın uygulamasının hem hukuka hem de memur haklarına aykırı olduğunu belirtti.

“Koruyucu giyim hakkımızı engellemek için sistematik bir süreç işletiliyor. Toplu sözleşme; tarafların mutabakatıyla oluşturulan ve idareler tarafından doğrudan uygulanması gereken bir metindir.”
diyen Yalçın, bu hakkın gasp edilmesine karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulamaları çerçevesinde, geçmiş dönemde koruyucu giyim alan kamu çalışanlarına borç çıkarıldığını ifade eden Yalçın, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) görevli 687 personele zimmet çıkartıldığını söyledi:

“Toplu sözleşme kazanımımızı masa başında engelleyemediler. Bunun üzerine, KİT’lere bakan genel müdürlük tarafından yazılar gönderildi. DSİ’de 687 kamu görevlisine faizli ve vergili borç çıkarıldı. Geri ödenmesi istendi.”

MEMUR-SEN Başkanı Yalçın, sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu:

“Meclis tatile girmeden ve 8. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan bu hukuksuz uygulamaya son verilmesini bekliyoruz. Sahadaki kamu görevlilerinin sesi duyulmalı, masadaki irade görmezden gelinmemelidir.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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