İsrail, Gazze’de yardım bekleyenleri vurdu: Can kaybı 64 bini aştı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 84 can kaybı ve 338 yaralı getirildi.

ATEŞKESİ BOZDU, 11 BİN 699 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 11 bin 699 Filistinli yaşamını yitirdi, 49 bin 542 kişi ise yaralandı.

YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

Gazze’de son 24 saatte insani yardım için bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 174 kişi yaralandı.

SİSTEMATİK SALDIRILARDA KATLİAM

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ve ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alınmaya devam ettiği vurgulandı.

Bu sistematik saldırılarda 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 356 kişi öldürüldü, 17 bin 244 kişi yaralandı.