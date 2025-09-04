MSB’den kritik açıklamalar: Filistin, terörle mücadele, hudut güvenliği ve Suriye mesajları

Toplantıda konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, "Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'in adaletin tesisinde aktif rol oynamasının sağlanması için ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktürk, İsrail’in Gazze’de uygulamayı hedeflediği planlara dikkat çekerek, "İşgali genişletme zeminini hazırlamak maksadıyla Filistinlileri Gazze'den tehcire zorlamayı hedefleyen İsrail'in sinsi planlarını şiddetle reddediyoruz." dedi.

Aktürk, toplantının başında Cumhuriyet tarihine damga vuran günlere değindi. Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıl dönümü ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını kutlayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı: "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle, Anıtkabir'e akın eden 639 bin 497 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur." dedi.

Ayrıca, sınır ötesi operasyonlara ilişkin, "Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünel uzunluğu 580 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliği hakkında detaylı bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 834 olmuştur. Son bir haftada engellenen 861 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 47 bin 718'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." açıklamasını yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Aktürk, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarla ilgili sert ifadeler kullandı: "İsrail, soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde en temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Söz konusu katliamın durdurulamaması uluslararası toplum için izah edilemez bir hal almıştır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun bu süreçteki yetersizliği derin bir hayal kırıklığına yol açmaktadır. Ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde adil ve sürdürülebilir barışı tesis edecek adımların atılması için uluslararası toplumun baskı ve yaptırımlarını artırması gerekmektedir. Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'in adaletin tesisinde aktif rol oynamasının sağlanması için ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz. İşgali genişletme zeminini hazırlamak maksadıyla Filistinlileri Gazze'den tehcire zorlamayı hedefleyen İsrail'in sinsi planlarını şiddetle reddediyoruz. Ayrıca, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölge ülkelerine karşı zorbaca saldırılar düzenleyen bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı yok etmeyi kendisine düstur edinen İsrail'in derhal bu tavrından vazgeçmesini bekliyoruz."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Aktürk, tatbikatlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda, 1 Eylül'de başlayan ve Sakarya'da icra edilen Yıldırım Seferberlik 2025 tatbikatı 12 Eylül'e kadar devam edecektir. 1-12 Eylül tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Move-II NATO Mayın Harekatı, 1-26 Eylül tarihleri arasında Portekiz'de Dynamic Messenger NATO Deniz Harekatı, 3-17 Eylül tarihleri arasında Katar’da İbrar-V Kıyı Savunma Özel tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 8-12 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla kara, deniz ve hava unsurlarımızın katılacağı Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası tatbikatının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu tatbikata ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurları katılacaktır. Yine, 8-12 Eylül tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de icra edilecek Dynamic Guard-II/2025 tatbikatına; TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Osmangazi ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Barbaros gemilerimiz katılacaktır."

Savunma sanayideki son gelişmelere değinen Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4'üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmiştir." dedi.

SDG, YUNANİSTAN VE SURİYE AÇIKLAMALARI

Toplantının ardından MSB kaynakları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamalarda, "SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır." denildi.

Ayrıca, "SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin bu süreçteki kararlılığı vurgulanarak, "Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye'ye her türlü desteği verecektir." açıklaması yapıldı.

Yunan basınında çıkan iddialara yanıt veren MSB kaynakları, "Bahse konu olay gününde Türk P-72 tipindeki Deniz Karakol Uçağı hem NATO hem de Yunanistan makamlarının bilgisi içerisinde görevini icra etmiştir. Buna rağmen Yunanistan tarafından bu silahsız uçağımıza silahlı 2 adet F-16 uçağı ile reaksiyon gösterilmiş ve önleme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, bu durumun NATO raporlarına da işlendiğini, Yunanistan’ın gerilimi artırıcı adımlarının Atina Bildirgesi’ne aykırı olduğunu belirtti.

Aktürk ayrıca, "Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri Hava Kuvvetlerimize ait A-400M uçağımız ile 3 Eylül'de Afganistan'a ulaştırılmıştır. Bu vesileyle dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Marmara Denizi’nde kaybolan iş insanının naaşının TCG Alemdar ve TCG Işın gemilerinin çalışmalarıyla bulunarak Sahil Güvenlik’e teslim edildiği bilgisi de paylaşıldı.