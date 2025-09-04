CANLI İZLE: Çeyrek finalde devler karşı karşıya: Brezilya – Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar FIVB Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalde Brezilya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Brezilya – Fransa Kadınlar Dünya Şampiyonası maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Dev karşılaşma bugün saat 13.00’te başlayacak. Dünya Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde yarı finale yükselmek isteyen iki ekip parkede kozlarını paylaşacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

BrezilyaFransa maçı, Türkiye’de TRT Spor Yıldız, tabii ve Volleyball TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Brezilya son 5 maçında Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Fransa ve Yunanistan’ı mağlup etti. Tek yenilgisini ise İtalya karşısında aldı.

Fransa ise Çin, Yunanistan, Porto Riko ve Arjantin’i yenmeyi başardı. Brezilya’ya karşı ise sahadan mağlup ayrıldı.

Turnuvada çeyrek finale kadar gelen Brezilya, Dominik Cumhuriyeti’ni geçerek buraya ulaştı. Fransa ise Çin’i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu mücadelede kazanan taraf, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

