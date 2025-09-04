Valilik açıkladı: İstanbul Boğazı’nda tekneler ve yatlar için yeni yasaklar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar" alındığı bildirildi.

Karar, Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, İçişleri birimlerine, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Valilik birimlerine, İstanbul CİMER Hizmet Bürosu, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve ilgili odalara gönderildi.

GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ VURGUSU

Kararda, İstanbul Boğazı’nın doğal, tarihi ve coğrafi özellikleriyle stratejik öneme sahip olduğu, denizcilik faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğü vurgulandı. Son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetlerin "can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler meydana getirdiği" belirtildi.

Ayrıca yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapıların önemli güvenlik sorunlarına yol açtığı ifade edilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/B ve 66. maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can­ mal­ seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür." denildi.

YOLCU İNDİRME VE BAĞLAMA YASAKLANDI

Yeni karar çerçevesinde, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında işletme izni verilmeyen kıyı yapıları üzerinde 24 metre ve üzeri boyda günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar tarafından yolcu indirme­ bindirme faaliyeti gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır."

Aynı şekilde, "Bu teknelerin kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde yasa dışı bağlama ve barınma yapmaları yasaklanmıştır."

Kararda, uygulamanın 8 Eylül’den itibaren geçerli olacağı ve denetimlerin Valilik bünyesinde kurulacak "Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu" tarafından yapılacağı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların koordineli şekilde görev alacağı belirtildi.

Boşaltılan kıyı alanlarına hiçbir deniz aracının bağlanmayacağı ve bu alanların boş tutulacağı vurgulandı. Kurallara uymayan işletmeler için ise "karara aykırı faaliyetlerde bulunan deniz turizmi araçları ve işletmecileri hakkında 618 sayılı Limanlar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımların, yetkili birimlerce yapılan tespitler doğrultusunda Bölge Liman Başkanlığı tarafından derhal ve istisnasız uygulanacağı" bildirildi.