Küresel dalgalanmalar dövizi etkiledi: Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, döviz fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. 4 Eylül 2025 Perşembe sabahı yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.
Sabah saatlerinde Dolar 41,16 TL seviyesinde işlem görürken, Euro 48,14 TL’den alıcı buluyor. İngiliz Sterlini 55,44 TL, İsviçre Frangı ise 51,18 TL’den işlem görüyor.
Dolar/TL
Alış: 41,1627 TL
Satış: 41,1669 TL
Euro/TL
Alış: 48,0331 TL
Satış: 48,1403 TL
İngiliz Sterlini/TL
Alış: 55,3917 TL
Satış: 55,4451 TL
İsviçre Frangı/TL
Alış: 51,1592 TL
Satış: 51,1830 TL
