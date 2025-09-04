Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 4 Eylül 2025 Türkiye yol haritası

Hangi yollarda çalışma yapılacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar kontrollü ulaşıma açık olacak ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

 İşte 4 Eylül 2025 için Türkiye genelinde yol durumu detayları:

TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı, 0-7.km)
Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22:00-06:00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönünde otoyol trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. (D-100 yolundan TEM Otoyolu İzmit Doğu Gişelerine ve TEM Otoyolu Kandıra Gişelerine girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit Kavşağından TEM Otoyolu İstanbul istikametine girişler kapalı olacak.)

İzmir-Aydın Otoyolu (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı)
Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapalı olacak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanacak. (28.07.2025-30.09.2025 tarihleri arasında)

Ankara-Kırıkkale Yolu (15-16.km)
Yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Silifke-Mersin Yolu (49-50.km)
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Çan Yolu (31-33.km)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

Sivas-Kangal Yolu (28-32.km)
Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapalı olacak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (43-49.km, Çaydeğirmeni Belde Geçişi)
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapalı olacak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanacak.

Malatya-Yeşilyurt Yolu (15-16.km)
Yol yapım (kavşak) çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Artvin-Erzurum Yolu (0-37.km, 20 Tünel)
Elektrik ve elektronik sistemlerin bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 27.08.2025-05.09.2025 tarihleri arasında 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

