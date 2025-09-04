KYK yurt fiyatlarına zam: Yeni dönem ücretleri belli oldu!

Yeni tarifeye göre, ücretler oda tipine göre değişiklik gösteriyor. Birinci tip odanın ücreti aylık 750 TL, altıncı tip odanın fiyatı ise 1.250 TL olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirildiğini ifade etti.

Yurt başvurularının başlamasıyla birlikte yeni ücret tarifesi de paylaşıldı.

KYK yurtlarında oda tipine göre fiyatlar:

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1.050 TL

Beşinci tip oda: 1.150 TL

Altıncı tip oda: 1.250 TL

Eski fiyatlar ise şöyleydi:

Birinci tip oda: 517,50 TL

İkinci tip oda: 607,50 TL

Üçüncü tip oda: 607,50 TL

Dördüncü tip oda: 720 TL

Beşinci tip oda: 765 TL

Altıncı tip oda: 855 TL

Yurtlarda fiyat farkının, yeni ve eski yurtların fiziki şartlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Yurtlar çoğunlukla en az üç kişilik odalardan oluşuyor.

Türkiye genelinde KYK yurtlarında yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Yurt başvuruları 6 Eylül 2025’e kadar yapılabilecek.