Süleyman Soylu’dan çarpıcı açıklama: Siyaseti bırakma tarihini açıkladı

Siyaseti bırakma kararına dair değerlendirmede bulunan Soylu, “Siyaset dönem işidir, birçok denklemin bir araya gelmesi gerekir. Devletime ve pozisyonumdan beklenilenden fazlasıyla hizmet ettim. Bunun rahatlığı içindeyim. Siyasetteki aktiflik dönemim, milletvekilliği dönemim ne zaman biterse o zaman bitecek. Kafidir. Ancak liderim liderim, davam davam… Burada farklı bir düşüncem söz konusu değildir.” dedi.

‘Erdoğan Nereyi İşaret Ederse Oradan Giderim’

Soylu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye yapacağı hizmetlere dikkat çekti:

“Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde 3-4 alanda Türkiye’ye büyük hizmetler yapacağını düşünüyorum. Türkiye kendi uçağını ve uçak motorunu üretmeli, hava savunma sistemini tamamlamalı, demografik yapısını yukarıya doğru çevirmeli ve terörsüz bir Türkiye’yi tamamlamalıdır. Bunu açıkça söylüyorum; Erdoğan olmazsa Türkiye’ye bunu tamamlatmazlar. Son çeyrek asırda Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ben gelenekçi bir adamım, Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim.”

‘Çerçioğlu’ Çıkışı

Soylu, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımını da değerlendirdi:

“Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması önemli bir adımdır. Kendisine, ‘Tayyip Erdoğan’a güven.’ dedim.”

‘Buna Rağmen Ayakta Kaldım’

Soylu, basın üzerinden kendisine yapılan saldırılara rağmen dimdik durduğunu belirtti:

“Basının bir bölümü tarafından sistematik iftiraya uğradım. İki yılda hakkımda 2.500 haber, 1.000 makale, 18 bin televizyon haberi yapıldı. Hepsi olumsuzdu. Buna rağmen ayakta kaldım.”

Türkiye, Prangasını Söküp Atıyor

“Terör sadece toprak bölmeye çalışmadı; bizi birbirimizden koparmaya çalıştı. Bugün Erdoğan ve Bahçeli’nin attığı adımlar, bu zihni bölünmeyi onarmaktır. Türkiye’nin prangasını söküp atmaktır.”

Unutamadığı Telefon

Bakanlık döneminden sonra kendisine gelen telefonlardan etkilendiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

“Bakanlığım sonrasında birçok telefon aldım. En etkilendiğim Trabzon Kurucu İl Başkanı Ali Rıza Akdeniz’den gelen mesajdı: ‘Dünyaya geldiğine değdi, çok zor bir dönemde zor bir görev yaptın. Allah razı olsun.’ Bu cümle her şeye değdi. Allah’a şükürler olsun bize bu ülkeye hizmet etme fırsatı verdi.”