AFAD son dakika: Türkiye’de bugün hangi bölgelerde deprem oldu?

İşte 4 Eylül 2025 tarihli AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Ülkenin dört bir yanında son depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan bilgiler, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sıklıkla yaşanan çeşitli büyüklükte depremler hakkında bilgi sağlıyor. Haberimizde ayrıca “Deprem nerede oldu?” sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.



SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem bilgilerini paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamalara göre Türkiye’de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

04-09-2025 06:58:22 - 3.4 - Sındırgı (Balıkesir) - 7 km