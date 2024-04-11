İsrail Henniye'nin ailesini katletti! Erdoğan ve Reisi'den başsağlığı mesajı

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 3 torununu öldürdü. İsrail'in saldırısında Heniyye'nin ailesinden 7 kişi hayatını kaybetti.

Hedef alınan Heniyye'nin ailesi Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya gidiyordu. Silahlı insansız hava aracıyla yapılan saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybetti.

Saldırının ardından İsmail Heniyye konuştu. Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söyledi. Hamas lideri, "Bütün halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim" dedi.

Hamas'tan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada ise "İşgalcilerin Ramazan Bayramı'nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir." denildi.

Açıklamada, son 24 saatte İsrail'in düzenlediği saldırılarda 125'ten fazla kişinin öldüğü vurgulandı.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye'ye başsağlığı mesajı diledi. Erdoğan, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Heniyye'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Heniyye için taziye mesajı yayımladı. Reisi mesajında İsrail'in saldırılarına sessiz kalan ya da destekleyenlerin işlenen suçların ortağı olduğunu belirtti.