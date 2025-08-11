İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Filistinli yetkililer, saldırının İsrail’in Gazze’de işlediği “savaş suçları” zincirine bir yenisini eklediğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, ölen gazetecilerden Anas al-Sharif’in “gazeteci kılığına giren bir Hamas üyesi” olduğu ileri sürüldü. Açıklamada, Al-Sharif’in Hamas’ın bir hücresinin lideri olduğu, İsrailli sivillere ve İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) yönelik roket saldırılarını yönlendirdiği iddia edildi.

Ayrıca, elde edilen istihbarat bilgileri, Hamas eğitim listeleri ve maaş kayıtlarının, Al-Sharif’in “gazeteci görünümlü bir Hamas ajanı” olduğunu kanıtladığı öne sürüldü.