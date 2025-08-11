AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha

Balıkesir’de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son olarak saat 04.55’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının 10,39 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. Gece boyunca Sındırgı merkezli çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

