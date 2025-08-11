Balıkesir Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi, personele idari izin verildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen deprem sonrası 11 Ağustos’ta il genelinde yaz okulları tatil edildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir Valiliği, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen deprem sonrası il genelinde tatil ve idari izin kararı aldı.

Balıkesir Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

