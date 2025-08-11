Balıkesir Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi, personele idari izin verildi

Balıkesir Valiliği, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen deprem sonrası il genelinde tatil ve idari izin kararı aldı.

Balıkesir Valiliği’nin açıklaması şöyle:



“İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”