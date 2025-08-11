Bahçelievler’de yürürken silahlı saldırıya uğradı: Hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler’de yürüyen bir kişi, otomobille yanına gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Bahçelievler’de yürürken silahlı saldırıya uğradı: Hastanede hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Bahçelievler’de meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen bir kişiye, otomobille yanına yaklaşan şüphelilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan kişi ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Saldırıyı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

