AFAD’dan Sındırgı depremi raporu: Fay hattı ve artçı sayısı açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile tespit edileceği belirtildi.

Saat 19.53’te meydana gelen ve 11 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün, Sındırgı ilçesine bağlı Alacaatlı köyüne 0,88 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi paylaşıldı. Ana şoktan saat 21.46’ya kadar büyüklükleri 2,2 ile 4,6 arasında değişen 41 artçı deprem kaydedildi.

Depremin Sındırgı’nın Alakır köyüne 1,13, Kozlu köyüne 2,34, Kızılgür köyüne 3,52 ve Küçükbükü köyüne 3,82 kilometre mesafede olduğu belirtildi. En yakın il merkezleri ise Balıkesir 46,64 kilometre, Manisa 89,80 kilometre, İzmir 121,93 kilometre, Uşak 192 kilometre ve Bursa 133,89 kilometre olarak açıklandı.

GEÇMİŞ DEPREM KAYITLARI

AFAD raporunda, bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 7,2 olmak üzere 4 ve üzeri büyüklükte 1464 depremin meydana geldiği, 1900 öncesi için ise 253 tarihsel deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.

İvmeölçerlerle yapılan değerlendirmelere göre, en büyük ivme 352,92 gal olarak ölçüldü. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinde şiddetinin “yıkıcı” seviyede olduğu hesaplandı.

Raporda, bilgilerin depremin ardından 1 saat içinde toplanan verilerle hazırlandığı ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.