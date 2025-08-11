Bakan Yerlikaya Balıkesir depreminde son durumu açıkladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 7 mahallede 1 yıkık, 1 ağır hasarlı bina tespit edildiğini belirtti. Yıkık binada ilk etapta kendi imkânlarıyla çıkan 2 kişinin ardından ekiplerin 4 kişiyi kurtardığını, ancak 81 yaşındaki bir kişinin kurtarılamadığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, 16 kırsal mahallede yıkık bina tespit edildiğini, bunların 12’sinin metruk, 4’ünde ise yaşam bulunduğunu ifade etti. Bu evlerdeki kişilerin kendi imkânlarıyla kurtulduğunu belirten Yerlikaya, “Şu an arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina yok. 2 minaremiz yıkıldı” dedi.

Depremde 29 kişinin yaralandığını, ağır yaralı bulunmadığını açıklayan Yerlikaya, elektrik, su, doğal gaz ve GSM hatlarında kesinti olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem sonrası bilgi alarak talimatlarını verdiğini söyleyen Yerlikaya, vatandaşlara, “Evlerinin durumunu en iyi vatandaşımız bilir. Endişe varsa girilmemeli, güvenli alanlarda kalınmalı” uyarısında bulundu.