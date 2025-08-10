Balıkesir depremini günler öncesinden bildiler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, iki uzmanın önceden yaptığı uyarılarla yeniden gündeme geldi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, depremden önce yaptığı değerlendirmede, “Gemlik’teki sismik hareketlilik, 6 Şubat depremlerine benziyor. Her an kırılabilir 5 kritik bölge: Çanakkale, Batı Marmara, Balıkesir, Isparta-Burdur, Hakkâri” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaklaşık üç hafta önce yaptığı açıklamada, Balıkesir’de muhtemel bir deprem riski bulunduğunu belirtmiş, bölgede 7.2 büyüklüğünde deprem olasılığına dikkat çekmişti.