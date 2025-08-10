Balıkesir depremini günler öncesinden bildiler
Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un günler öncesinden yaptığı uyarıları akıllara getirdi.
Yayınlanma:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, iki uzmanın önceden yaptığı uyarılarla yeniden gündeme geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, depremden önce yaptığı değerlendirmede, “Gemlik’teki sismik hareketlilik, 6 Şubat depremlerine benziyor. Her an kırılabilir 5 kritik bölge: Çanakkale, Batı Marmara, Balıkesir, Isparta-Burdur, Hakkâri” ifadelerini kullanmıştı.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaklaşık üç hafta önce yaptığı açıklamada, Balıkesir’de muhtemel bir deprem riski bulunduğunu belirtmiş, bölgede 7.2 büyüklüğünde deprem olasılığına dikkat çekmişti.