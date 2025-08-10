Otobüs faciası ucuz atlatıldı! 35 kişi ölümden döndü

Ankara-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Manisa’da yoldan çıktı. 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu araçta 3 kişi hafif yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İzmir’e giden N.K. yönetimindeki 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otobüste bulunan 35 yolcu ve 3 personelden 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, diğer yolcular başka bir otobüsle yolculuğa devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otobüs kaza bariyer
