AFAD duyurdu: Deprem oldu!
AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem saat 18.05’te, 9.69 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın verilerine göre deprem, 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.05’te kaydedildi. 3.5 (Ml) büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.