AFAD duyurdu: Deprem oldu!

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem saat 18.05’te, 9.69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD duyurdu: Deprem oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın verilerine göre deprem, 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.05’te kaydedildi. 3.5 (Ml) büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Rezan Epözdemir kimdir? Londra’ya kaçarken yakalanan Rezan Epözdemir kimdir? KariyeriRezan Epözdemir kimdir? Londra’ya kaçarken yakalanan Rezan Epözdemir kimdir? KariyeriKimdir?
İDO deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı!İDO deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı!Yurt
Gazze’nin işgal planı Bakanlar Kurulu’na gidiyor: 4 hedef açıklandı, tepkiler büyüyorGazze’nin işgal planı Bakanlar Kurulu’na gidiyor: 4 hedef açıklandı, tepkiler büyüyorDünya
deprem son dakika
Günün Manşetleri
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Çok Okunanlar
Faizler zirvede! Faizler zirvede!
Sıcaklıklar değişiyor! Sıcaklıklar değişiyor!
Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!