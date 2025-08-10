Gazze’nin işgal planı Bakanlar Kurulu’na gidiyor: 4 hedef açıklandı, tepkiler büyüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önerdiği ve iki gün önce güvenlik kabinesi tarafından onaylanan “Gazze’nin işgali” planı, bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda da oy birliğiyle kabul edilecek. Karar kapsamında on binlerce yedek askerin göreve çağrılması da bekleniyor.

Netanyahu, basın toplantısında “Bu, savaşı bitirmenin en iyi yolu ve en hızlı şekilde bitirmenin en iyi yolu” dedi. Filistinli grubun silah bırakmayı reddettiğini belirten Netanyahu, İsrail’in “işi tamamlamaktan” ve Hamas’ı yenmekten başka seçeneği olmadığını savundu.

GENELKURMAY’DAN 200 BİN ASKER TALEBİ

İsrail medyasına göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, planın uygulanabilmesi için yaklaşık 200 bin yedek askere ihtiyaç olduğunu bildirdi. Zamir ayrıca “sivil nüfus için hastaneler kurulması ve ordunun şu anda dağıtamayacağı miktarda insani yardımın sağlanması” gerektiğini kaydetti.

YIKIM OPERASYONLARI VE ZORUNLU TAHLİYE

Plan, Gazze Şehri’nin çeşitli bölgelerinde yıkım operasyonlarını, savaş bölgeleri dışındaki Filistinli sivillere insani yardım dağıtılmasını ve sivillerin Şeridin güneyine doğru yerlerinden edilmesini içeriyor. İsrail Yayın Otoritesi’ne göre, yaklaşık bir milyon kişinin yeni bölgelere tahliye edilmesi ve 12 ek gıda dağıtım noktasının kurulması planlanıyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin yüzde 75’ini kontrol ettiği, kalan bölgelerin ise kademeli olarak ele geçirileceği belirtiliyor.

DÖRT HEDEF

İsrail Başbakanlık Ofisi, planın hedeflerini dört maddede sıraladı: Hamas’ın silahsızlandırılması, tüm rehinelerin canlı veya ölü olarak iade edilmesi, Gazze üzerinde tam İsrail güvenlik kontrolü sağlanması ve ne Hamas’a ne de Filistin Yönetimi’ne bağlı olmayan alternatif bir sivil yönetim kurulması.

İSRAİL’DE PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Tel Aviv’de binlerce kişi, planın açıklanmasının ardından sokaklara döküldü. Göstericiler, rehinelerin serbest bırakılmasını talep ederek pankart ve fotoğraflar taşıdı. İsrail Kanal 13’ün canlı yayını, stüdyoya giren protestocular tarafından kesildi. “Halk ateşkes istiyor” ve “İsrail Gazze’yi aç bırakıyor” sloganları atan eylemciler, medyanın gerçeği göstermediğini savundu.



Filistin resmi ajansı Wafa’ya göre Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, planın “yeni bir suç” olduğunu söyledi ve “bunu derhal durdurmak için acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini” vurguladı. Abbas, Filistin Devleti’nin Gazze’deki tüm sorumluluklarını üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İtalya, Avustralya, Almanya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları, ortak açıklamalarında planın insani durumu kötüleştireceğini, rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını ve toplu göç riskini artıracağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da “Bu tür planların uygulanması, insani bir felaketin tüm belirtilerini gösteren Filistin bölgesindeki zaten dramatik durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor” ifadelerini kullandı.