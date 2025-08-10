Balıkesir Bandırma’da ATV kazası: 12 yaşındaki Ali hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ATV ile pikniğe giden üç arkadaş kaza yaptı. Kazada 12 yaşındaki Ali Koyuncu hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma’ya bağlı Yeni Mahalle’de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Dorukaba Villaları mevkisine ATV ile pikniğe giden Ali Koyuncu, dönüş yolunda geçirdikleri kaza sonucu aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer iki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.