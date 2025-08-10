Balıkesir Bandırma’da ATV kazası: 12 yaşındaki Ali hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde pikniğe giden üç arkadaşın geçirdiği ATV kazasında 12 yaşındaki Ali Koyuncu yaşamını yitirdi, diğer iki kişinin sağlık durumu iyi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir Bandırma’da ATV kazası: 12 yaşındaki Ali hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ATV ile pikniğe giden üç arkadaş kaza yaptı. Kazada 12 yaşındaki Ali Koyuncu hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma’ya bağlı Yeni Mahalle’de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Dorukaba Villaları mevkisine ATV ile pikniğe giden Ali Koyuncu, dönüş yolunda geçirdikleri kaza sonucu aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer iki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki Efe’den acı haber: Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşıydı16 yaşındaki Efe’den acı haber: Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşıydıGündem
Edirne’de 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası tamamlandı: Türkiye ikinci olduEdirne’de 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası tamamlandı: Türkiye ikinci olduSpor
Marmara Adası’ndaki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandıMarmara Adası’ndaki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

atv kaza Bandırma
Günün Manşetleri
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Çok Okunanlar
Faizler zirvede! Faizler zirvede!
Sıcaklıklar değişiyor! Sıcaklıklar değişiyor!
Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!