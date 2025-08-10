16 yaşındaki Efe’den acı haber: Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşıydı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, boğularak hayatını kaybetti. Efe’nin, geçtiğimiz aylarda bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

DENİZE GİRDİKTEN SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

NTV’ye göre, ailesiyle birlikte İhsaniye Mahallesi’nde cankurtaran hizmeti bulunmayan sahile gelen Efe Erdem Sevinç, denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O sırada dalga boylarının artması ve rip akıntısı riski nedeniyle Karasu’da denize girmek yasaklanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Sevinç, sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevinç’in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANNE MİNGUZZİ’DEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Efe’nin fotoğrafını paylaşarak, “Oğlum Efe, Ahmet’in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım.” ifadelerini kullandı.