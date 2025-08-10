16 yaşındaki Efe’den acı haber: Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşıydı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç boğularak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda bıçaklı saldırıda ölen Mattia Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşı olan Efe için anne Minguzzi, sosyal medyada yürek yakan bir mesaj paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
16 yaşındaki Efe’den acı haber: Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşıydı
Yayınlanma: Güncellenme:

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, boğularak hayatını kaybetti. Efe’nin, geçtiğimiz aylarda bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

DENİZE GİRDİKTEN SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

NTV’ye göre, ailesiyle birlikte İhsaniye Mahallesi’nde cankurtaran hizmeti bulunmayan sahile gelen Efe Erdem Sevinç, denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O sırada dalga boylarının artması ve rip akıntısı riski nedeniyle Karasu’da denize girmek yasaklanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Sevinç, sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevinç’in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

16 yaşındaki Efe’den acı haber: Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşıydı - Resim : 1

ANNE MİNGUZZİ’DEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Efe’nin fotoğrafını paylaşarak, “Oğlum Efe, Ahmet’in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım.” ifadelerini kullandı.

Marmara Adası’ndaki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandıMarmara Adası’ndaki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandıGündem
Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı: Marmara’da büyük deprem ihtimalini azaltan 2 kritik nedenProf. Dr. Osman Bektaş açıkladı: Marmara’da büyük deprem ihtimalini azaltan 2 kritik nedenGündem
Günün Manşetleri
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Çok Okunanlar
Faizler zirvede! Faizler zirvede!
Sıcaklıklar değişiyor! Sıcaklıklar değişiyor!
Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!