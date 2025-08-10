İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi! İşte barajlarda son durum

İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 olan barajların ortalama doluluk oranı, 10 Ağustos itibarıyla yüzde 49,12 seviyesine indi. Dün bu oran yüzde 49,55 olarak kaydedilmişti.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 67,04 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. En düşük seviye ise yüzde 27,45 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların 10 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: %32,42

Büyükçekmece Barajı: %48,28

Darlık Barajı: %60,34

Elmalı Barajı: %67,04

Istrancalar Barajı: %27,45

Kazandere Barajı: %35,78

Pabuçdere Barajı: %42,13

Sazlıdere Barajı: %42,26

Terkos Barajı: %53,87

Ömerli Barajı: %47,9



Yetkililer, yetersiz yağışlar nedeniyle su tasarrufu konusunda vatandaşları uyarıyor.