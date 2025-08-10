Tiyatro dünyası yasta: Doğacan Taşpınar 45 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve seslendirme çalışmalarıyla tanınan 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti.

Tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, Oyuncular Sendikası tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Oyuncular Sendikası’nın yaptığı açıklamada, “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.” ifadelerine yer verildi. 

Taşpınar’ın ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Sanatçının ani vefatı, eşi Balca Yücesoy başta olmak üzere tüm yakın çevresini ve sanat camiasını yasa boğdu.

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

1980 yılında Ankara’da doğan Doğacan Taşpınar, 2001’de Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan’ın kurduğu Tiyatro Topluluğu’nda sanat hayatına adım attı. 2003’te Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuğa başladı.

Kariyeri boyunca Sezuan’ın İyi İnsanı, Teneke, Tersine Dünya, Günün Adamı, Yağmurcu, Çiçek, Patron, Böcek, Pırtlatan Bal, Azizce, Dava, Aşk Bu Mu?, Külhanbeyi Müzikali ve Sokak Kızı İrma gibi birçok oyunda sahne aldı. Televizyon izleyicisi ise onu Küçük Kadınlar dizisinden tanıdı.

tiyatro
