Yurt dışında Türk pasaportu Türkiye’ye göre üç kat daha ucuz hale geldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapılan pasaport başvurularında defter bedeli olarak 1.135 TL talep ediliyor. Harç bedelleri ise pasaportun geçerlilik süresine göre değişiyor. Türkiye’de 6 aylık pasaport için toplam maliyet 3.494 TL, 2 yıllık pasaport için 6.766 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport içinse 12.409 TL’ye ulaşıyor.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE MALİYET ÇOK DAHA DÜŞÜK

BirGün’den Okan Yücel’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklardan almak çok daha uygun. Bu imkân, yalnızca yurt dışında yaşayanlara değil, Türkiye’de ikamet eden vatandaşlara da sunuluyor.

Örneğin ABD’deki Türkiye temsilciliklerinde defter bedeli 32,2 dolar (1.310 TL), 6 aylık pasaport harcı 16,93 dolar (688 TL), 3 yıla kadar geçerli pasaport harcı 57,4 dolar (2.336 TL) olarak uygulanıyor. ABD’de 3 yıldan uzun süreli pasaport toplam 118 dolar (4.805 TL) tutuyor. Bu rakam Türkiye’ye göre 7.604 TL (187 dolar) daha düşük.

Kanada’da 3 yıldan uzun süreli pasaport için toplam 171 Kanada Doları (5.058 TL) ödenirken, Türkiye’ye kıyasla 7.351 TL avantaj sağlanıyor.

Avrupa ülkelerinde ise defter bedeli Türkiye’den biraz yüksek olsa da harçlar çok daha düşük. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde 3 yıldan uzun süreli pasaport maliyeti 113 euro (5.358 TL) seviyesinde. Bu da Türkiye’ye kıyasla 7.051 TL (150 euro) daha ucuz.

FİYAT FARKININ TEMELİ 2016 DÜZENLEMESİ

Fiyat farkının temelinde 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının pasaport harçlarını yarıya indiren düzenleme bulunuyor. O dönemde 10 yıllık pasaport harcı 217 eurodan 104 euroya, 3 yıllık pasaport harcı 83 euroya düşürülmüştü.

Başlangıçta küçük bir fark yaratan bu düzenleme, yıllar içinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki harç artışları ile birlikte makası giderek açtı. 2016’da yaklaşık 62 euro olan fark, bugün 150 euroya ulaştı.