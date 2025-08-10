Stajyer gemi mühendisi serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Mersin açıklarında staj yaptığı gemiden denize giren 23 yaşındaki Berkan Aslan, kısa süre sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucunda genç mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin açıklarında meydana gelen olayda, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Aslan’ın ortalıkta olmadığını fark eden gemi mürettebatı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda genç mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin
