Yıllar süren boşanmalara son! Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyündeki Ulukaya Şelalesi tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, boşanma davalarının yıllarca sürmesinin tarafların hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Maddi tazminat, nafaka ve mal rejimi gibi konuların boşanma davasıyla birlikte yürütülmesinin davaları uzattığını belirten Tunç, “10 yıl süren boşanma davasında tarafların kendilerine yeni bir hayat kurma imkanı ortadan kalkıyor.” dedi.

Tunç, bu sorunun çözümü için aile mahkemesi hakimleri, istinaf daireleri ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın boşanma davalarındaki sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Burada arabuluculuğu da tartıştık.” ifadesini kullandı.

BOŞANMA ÖNCESİ ARABULUCUYA GİDİLEBİLİR

Avrupa ülkelerindeki örnekleri incelediklerini söyleyen Tunç, boşanma davası öncesinde arabulucuya gidilmesinin önemine dikkat çekti:

“Taraflar belki küçük bir tartışmadan kaynaklanan bir meseleyi büyütüyor. Avukata yazdırılan dilekçelerdeki ağır ithamlar, evliliğin geri dönüşünü imkansız hale getiriyor. Duruşmalarda ailenin tüm mahremiyeti ortaya dökülüyor, çocuklar örseleniyor. Aile arabuluculuğu ile bu süreç daha sakin başlayabilir.”

Aile arabuluculuğunun boşanma sürecini kısaltacağını ve tarafların daha olgun bir şekilde sürece başlamasını sağlayacağını ifade eden Tunç, “Aile Yılı’nda aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz.” diye konuştu.